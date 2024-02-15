Путин: Можно сожалеть, что Россия не начала активные действия на Украине раньше

«Единственное, о чем мы можем сожалеть, — это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», — сказал глава государства.

Путин обвинил лидеров Запада в извращении и передергивании того, что он говорил о причинах начала спецоперации.

Также президент сказал, что для Москвы предпочтительнее, чтобы главой Белого дома остался Джо Байден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

