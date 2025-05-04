В Израиле баллистическая ракета ударила по аэропорту Бен-Гурион

В Израиле баллистическая ракета ударила по аэропорту Бен-Гурион. Об этом сообщает издание «The Times of Israel».

По данным источника, ее выпустили хуситы с территории Йемена. Отмечается, что в результате атаки пострадали минимум шесть человек.

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили, что после предупреждений о ракетной опасности в некоторых районах страны, были предприняты попытки перехватить ракету, запущенную со стороны Йемена. Однако из заявления ЦАХАЛ не понятно, попал ли в аэропорт только фрагмент ракеты или она влетела целиком.

Известно, что прием и отправка рейсов в аэропорту и движение поездов в этом районе были приостановлены, но позже их возобновили.

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В прошлый раз йеменские хуситы заявили о ракетных ударах по военной базе Сдот-Миха и аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве в апреле. Они атаковали Бен-Гурион с применением ракеты типа «Зульфикар», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН заметил, что в Сирии ухудшилось положение этнических меньшинств, что чревато гражданской войной, при этом худшим вариантом будет столкновения Израиля и Турции на сирийской территории.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
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