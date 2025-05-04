В Израиле баллистическая ракета ударила по аэропорту Бен-Гурион. Об этом сообщает издание «The Times of Israel».

По данным источника, ее выпустили хуситы с территории Йемена. Отмечается, что в результате атаки пострадали минимум шесть человек.

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявили, что после предупреждений о ракетной опасности в некоторых районах страны, были предприняты попытки перехватить ракету, запущенную со стороны Йемена. Однако из заявления ЦАХАЛ не понятно, попал ли в аэропорт только фрагмент ракеты или она влетела целиком.

Известно, что прием и отправка рейсов в аэропорту и движение поездов в этом районе были приостановлены, но позже их возобновили.