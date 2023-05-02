«Сразу в трех степенях»: Медведев высмеял предложение Киева создать «орден Бандеры»
Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял инициативу об учреждении на Украине ордена националиста Степана Бандеры. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Ранее на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с предложением создать новую государственную награду — «Орден Степана Бандеры», которым будут награждать военнослужащих.
Комментируя ситуацию, Медведев призвал не «мелочиться» и учреждать орден «сразу в трех степенях», а также создать награды имени националистов Евгена Коновальца и Романа Шухевича.
«Дальше – больше. Можно порекомендовать немцам создать орден [лидера нацистской Германии] Адольфа Гитлера, а итальяшкам – орден [лидера итальянской фашистской партии] Бенито Муссолини. Ну и можно ордена ... прочих европейских союзников Гитлера до кучи. А чего мелочиться? Если прославлять, то всех европейских нацистов скопом», — написал зампред СБ, добавив, что теперь это «основная идеология» Европы.
Кроме того, Медведев предложил «на всякий случай» учредить на Украине орден Зеленского.
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