«Сразу в трех степенях»: Медведев высмеял предложение Киева создать «орден Бандеры»

Ранее на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с предложением создать новую государственную награду — «Орден Степана Бандеры», которым будут награждать военнослужащих.

Комментируя ситуацию, Медведев призвал не «мелочиться» и учреждать орден «сразу в трех степенях», а также создать награды имени националистов Евгена Коновальца и Романа Шухевича.

«Дальше – больше. Можно порекомендовать немцам создать орден [лидера нацистской Германии] Адольфа Гитлера, а итальяшкам – орден [лидера итальянской фашистской партии] Бенито Муссолини. Ну и можно ордена ... прочих европейских союзников Гитлера до кучи. А чего мелочиться? Если прославлять, то всех европейских нацистов скопом», — написал зампред СБ, добавив, что теперь это «основная идеология» Европы.

Кроме того, Медведев предложил «на всякий случай» учредить на Украине орден Зеленского.

