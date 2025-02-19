Зеленский: Взамен на ресурсы Киев должен получить от США гарантии безопасности

По его словам, в предложенном ему ранее на подпись документе не было никаких гарантий безопасности, поэтому он не был справедливым.

«Я сказал: «Этот документ не готов, мы не будем его подписывать»... если мы хотим что-то дать, мы должны получить что-то взамен. Я считаю, что это справедливо... Я не могу продавать государство», - отметил он.

Украинский лидер добавил, что всегда открыт для инвестиций в Украину.

Ранее издание Washington Post сообщило, что Зеленский отказался подписать документ, который передавал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

