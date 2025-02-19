Зеленский: Взамен на ресурсы Киев должен получить от США гарантии безопасности

Предоставляя США доступ к редкоземельным металлам Украина должна получить гарантии безопасности. Об этом в интервью турецкому телеканалу CNN Turk заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский назвал переговоры РФ и США «обсуждением ультиматума Украине»

По его словам, в предложенном ему ранее на подпись документе не было никаких гарантий безопасности, поэтому он не был справедливым.

«Я сказал: «Этот документ не готов, мы не будем его подписывать»... если мы хотим что-то дать, мы должны получить что-то взамен. Я считаю, что это справедливо... Я не могу продавать государство», - отметил он.

Украинский лидер добавил, что всегда открыт для инвестиций в Украину.

Ранее издание Washington Post сообщило, что Зеленский отказался подписать документ, который передавал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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