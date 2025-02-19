«Закатан в асфальт»: Выборы на Украине пройдут без участия Зеленского

«Трамп подтвердил точку зрения России о том, что Зеленский нелегитимен, с ним подписывать никто и ничего не будет. На Украине, конечно, начали писать, что 4% - это неправда, что у Зеленского 54% продержки. Но я знаю, что Трамп прав. Сейчас мы наблюдаем каскадное падение рейтинга Зеленского. Украинцы уже услышали, что страны в НАТО не будет, в ЕС не будет, Зеленский продает ресурсы, 18-летних призывает, хочет продолжить конфликт. На этом фоне люди просто отворачиваются, в социологических опросах можно вводить графу «ненавижу». Этим высказыванием Трамп закатал Зеленского в асфальт, его не существует как кандидата на выборах. Трамп также считает, что Зеленский принимает глупые решения, Трамп настаивает на перезагрузке. Участником переговорного процесса будет тот, кто выиграет выборы», - рассказал он.

По его словам, выборы на Украине зависят не от Зеленского, а от переговоров России и США.

«Выборы на Украине зависят не от Зеленского, а от переговоров России и США. Проводить выборы можно только при прекращении огня, тогда Украина снимет военное положение. Предварительно надо условия выдвинуть. Если Украина выполнит предварительные условия, например, амнистию для политзаключенных, снимет запрет на передвижение, кандидатов может быть много. Это конституционное право. Программа мира будет поддержана многими, она интересна. На Украине только сумасшедшие поддерживают продолжение конфликта – окружение Зеленского, которое получает выгоду от этого. Но даже нацисты сегодня не за Зеленского, так как считают, что возглавить это все может Залужный. На Украине оживились все – и Порошенко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, прим. НСН), и Залужный, и Кличко. Зеленский стал препятствием, его решили убрать», - пояснил политик.

При этом он подчеркнул, что Евросоюз также не сможет помочь Зеленском, так как будет о своем спасении.

«В Евросоюзе сейчас просто образовалась секта, они сегодня думают, как им выжить, какая может быть поддержка Киеву? Трамп объявил войну Евросоюзу, начал сушить это болото глобалистов. Там каждый сейчас думает за себя, ЕС находится на стадии полураспада. Здесь у Трампа и России есть общие ценности и цели. Европа сегодня не думает о Зеленском, войска не отправит, никакой серьезной помощи не предложит», - подытожил собеседник НСН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном уходе с должности главы государства, намекнув, что не оставит пост, пока страна не станет частью Евросоюза и НАТО, передает «Радиоточка НСН».

