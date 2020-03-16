Путин заявил, что России «плевать» на санкции США и ЕС
Президент России Владимир Путин заявил, что стране «плевать» на санкции США и Евросоюза. В интервью ТАСС российский лидер сообщил, что на них страна заработала не меньше, чем потеряла.
«Да плевать на них, на эти санкции», — сказал Путин.
Так он отреагировал на слова ведущего о том, что Россия нарвалась на санкции из-за Украины.
«Это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было, либо мы их просто забыли и потеряли», — цитирует Путина «Свободная пресса».
По разным оценкам, страна потеряла порядка 50 млрд, но и заработала, по словам Путина, столько же, пишет «Газета.ру».
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