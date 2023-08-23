Путин заявил, что РФ стремится прекратить развязанную Западом войну на Украине

Выступая на заседании лидеров БРИКС он указал, что целью России на Украине является прекращение развязанной Западом войны на истребление.

«Россия благодарна своим коллегам по БРИКС, которые пытаются помочь в урегулировании конфликта на Украине», - подчеркнул российский лидер.

Он также добавил, что страны БРИКС выступают против какой-либо гегемонии и исключительности стран, а также политики неоколониализма.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».