Путин заявил, что РФ стремится прекратить развязанную Западом войну на Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что стремление ряда западных стран сохранить свою гегемонию в мире стало причиной тяжёлого кризиса на Украине, сообщает ТАСС.
Выступая на заседании лидеров БРИКС он указал, что целью России на Украине является прекращение развязанной Западом войны на истребление.
«Россия благодарна своим коллегам по БРИКС, которые пытаются помочь в урегулировании конфликта на Украине», - подчеркнул российский лидер.
Он также добавил, что страны БРИКС выступают против какой-либо гегемонии и исключительности стран, а также политики неоколониализма.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru