Путин заявил, что РФ стремится прекратить развязанную Западом войну на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что стремление ряда западных стран сохранить свою гегемонию в мире стало причиной тяжёлого кризиса на Украине, сообщает ТАСС.

Путин примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции

Выступая на заседании лидеров БРИКС он указал, что целью России на Украине является прекращение развязанной Западом войны на истребление.

«Россия благодарна своим коллегам по БРИКС, которые пытаются помочь в урегулировании конфликта на Украине», - подчеркнул российский лидер.

Он также добавил, что страны БРИКС выступают против какой-либо гегемонии и исключительности стран, а также политики неоколониализма.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что поражение Запада на украинском направлении неизбежно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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