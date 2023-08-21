Путин примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин 22–24 августа в формате видеоконференции примет участие в XV саммите БРИКС, который пройдёт в ЮАР, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что российский лидер расскажет участникам саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году.
«По традиции в преддверии саммита пройдет Деловой форум БРИКС, перед участниками и гостями которого Владимир Путин выступит с видеообращением», - указали в Кремле.
Также в пресс-службе отметили, что российскую делегацию, которая будет присутствовать непосредственно в ЮАР, возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.
Кроме того, отмечается, что на саммите в Йоханнесбурге будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности БРИКС, в том числе его возможное расширение, а также глобальная и региональная повестка дня и перспективы дальнейшего развития партнёрства в различных сферах. Итоговые договоренности будут зафиксированы в декларации.
Ранее официальный представитель администрации президента Аргентины Габриэла Серрути заявила, что аргентинский лидер Альберто Фернандес не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru