Путин примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции

В сообщении говорится, что российский лидер расскажет участникам саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году.

«По традиции в преддверии саммита пройдет Деловой форум БРИКС, перед участниками и гостями которого Владимир Путин выступит с видеообращением», - указали в Кремле.

Также в пресс-службе отметили, что российскую делегацию, которая будет присутствовать непосредственно в ЮАР, возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кроме того, отмечается, что на саммите в Йоханнесбурге будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности БРИКС, в том числе его возможное расширение, а также глобальная и региональная повестка дня и перспективы дальнейшего развития партнёрства в различных сферах. Итоговые договоренности будут зафиксированы в декларации.

Ранее официальный представитель администрации президента Аргентины Габриэла Серрути заявила, что аргентинский лидер Альберто Фернандес не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

