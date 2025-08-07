Путин заявил, что не против встречи с Зеленским

Каршеринг в Москве с 1 сентября будет доступен только пользователям с Mos ID Отделку платформ городского вокзала «Беговая» завершат до конца года Мособлсуд объявил перерыв по делу пасынка Стаса Намина об убийстве брата и бабушки Выставку к 90-летию со дня рождения Олега Табакова открыли в «Зарядье» Бракосочетания впервые пройдут на «Дне Индии» в Москве