Путин заявил, что не против встречи с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «в целом не имеет ничего против» встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

СМИ: Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что для проведения таких переговоров «должны быть созданы определённые условия».

«До создания таких условий пока далеко», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что РФ готова ждать, когда Украина будет готова к переговорам, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости / Александр Демьянчук
