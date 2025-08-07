Путин заявил, что не против встречи с Зеленским
7 августа 202515:08
Президент РФ Владимир Путин заявил, что «в целом не имеет ничего против» встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, он указал, что для проведения таких переговоров «должны быть созданы определённые условия».
«До создания таких условий пока далеко», - заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что РФ готова ждать, когда Украина будет готова к переговорам, сообщает RT.
