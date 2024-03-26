Путин заявил, что на Украине создают новый «Гитлерюгенд»

По его словам, цель теракта — посеять панику в российском обществе и попытаться показать украинцам, что «для киевского режима еще не все потеряно».

Также Путин заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» совершен руками радикальных исламистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

