Путин заявил, что на Украине создают новый «Гитлерюгенд»
На Украине, выполняя приказы из США, решили воевать до последнего украинца и создать новый «Гитлерюгенд», сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина на совещании по мерам безопасности после теракта в «Крокус Сити холле».
По его словам, цель теракта — посеять панику в российском обществе и попытаться показать украинцам, что «для киевского режима еще не все потеряно».
Также Путин заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» совершен руками радикальных исламистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru