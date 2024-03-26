Путин заявил, что на Украине создают новый «Гитлерюгенд»

На Украине, выполняя приказы из США, решили воевать до последнего украинца и создать новый «Гитлерюгенд», сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина на совещании по мерам безопасности после теракта в «Крокус Сити холле».

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По его словам, цель теракта — посеять панику в российском обществе и попытаться показать украинцам, что «для киевского режима еще не все потеряно».

Также Путин заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» совершен руками радикальных исламистов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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