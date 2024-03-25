Путин: теракт в «Крокусе» совершен радикальными исламистами
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» совершен руками радикальных исламистов, заявил президент России Владимир Путина на совещании по мерам, принимаемым после нападения на концертный зал.
«Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками», - сказал глава государства.
По его словам, следствию предстоит выяснить, почему после совершения преступления террористы пытались уйти на Украину. Президент отметил, что США пытаются убедить всех, что Киев не имеет отношения к нападению.
Путин допустил, что теракт может быть звеном в серии попыток тех, кто конфликтует с Россией руками Украины. Москву интересует заказчик преступления, сказал глава государства.
Как заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, число жертв теракта в «Крокусе» увеличилось до 139, передает «Радиоточка НСН».
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