Путин: теракт в «Крокусе» совершен радикальными исламистами

«Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками», - сказал глава государства.

По его словам, следствию предстоит выяснить, почему после совершения преступления террористы пытались уйти на Украину. Президент отметил, что США пытаются убедить всех, что Киев не имеет отношения к нападению.

Путин допустил, что теракт может быть звеном в серии попыток тех, кто конфликтует с Россией руками Украины. Москву интересует заказчик преступления, сказал глава государства.

Как заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, число жертв теракта в «Крокусе» увеличилось до 139, передает «Радиоточка НСН».

