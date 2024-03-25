Бастрыкин: следствие установило хронологию событий в «Крокусе»
Следственный комитет установил полную хронологий событий в «Крокус Сити Холле», заявил глава ведомства Александр Бастрыкин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
В результате теракта погибли 139 человек, из них от огнестрельных ранений скончались 40 человек, от пожара - 45, сообщил Бастрыкин.
По его словам, террористы прибыли в «Крокус» в 19:58, покинули концертный зал в 20:11. На месте преступления найдено два автомата АК-74, 28 магазинов, более 500 патронов и бутылки с остатками бензина.
Бастрыкин назвал теракт тщательном спланированным и подготовленным. Все обвиняемые признали вину. Трое помогали террористам, предоставив квартиру и машину.
Следствие изучает содержимое противопожарных систем здания и выясняет, было ли нарушение требований безопасности, сказал председатель Следкома.
В своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что группа быстрого реагирования частной охранной организации (ЧОО), охранявшей концертный зал «Крокус Сити Холл», не прибыла на место преступления, хотя находилась в соседнем здании, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru