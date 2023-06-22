Путин заявил, что мобилизационный резерв Украины не будет безграничным
Запад может поставить Киеву и дополнительную технику, однако мобилизационный резерв не безграничен. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что западные партнеры Украины, вероятно, действительно решили воевать с Россией до последнего украинца. Путин при этом подчеркнул, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан.
Ранее, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) идет «медленнее, чем хотелось бы». Однако, указывал он, Киев по-прежнему не готов вести с Россией переговоры о прекращении конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru