Путин заявил, что мобилизационный резерв Украины не будет безграничным

Он отметил, что западные партнеры Украины, вероятно, действительно решили воевать с Россией до последнего украинца. Путин при этом подчеркнул, что наступательный резерв Украины еще не исчерпан.

Ранее, 21 июня, президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) идет «медленнее, чем хотелось бы». Однако, указывал он, Киев по-прежнему не готов вести с Россией переговоры о прекращении конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».



