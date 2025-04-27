Загранпаспорт Жириновского продали более чем за миллион рублей

Загранпаспорт бывшего лидера и сооснователя партии ЛДПР Владимира Жириновского был продан на аукционе в Санкт-Петербурге более чем за миллион рублей. Об этом сообщают РИА Новости.

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По данным аукциона, заграничный паспорт В.В. Жириновского 1990-х годов (лот №750) ушел с молотка за 1,1 млн рублей при начальной цене в 100 тыс. рублей.

Отмечается, что выставленный на торги загранпаспорт советского образца был выдан экс-главе ЛДПР в 1992 году на пятилетний срок. Документ содержал подпись политика и его визовые отметки, а его состояние оценивалось как хорошее.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, член партии ЛДПР Ярослав Нилов рассказал, что в Москве откроется музей Жириновского, где будут представлены его личные вещи, в частности, коллекции будильников и скульптур собак.

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ФОТО: РИА Новости
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