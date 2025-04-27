Саудовская Аравия и Катар договорились погасить долг Сирии Всемирному банку
Саудовская Аравия и Катар приняли решение полностью покрыть долг Сирии перед Всемирным банком на сумму 15 млн долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.
FT отмечает, что эта мера поможет пострадавшей от конфликта стране получить финансирование для послевоенного восстановления и выплаты зарплат в государственном секторе.
Финансирование в размере около 15 млн долларов станет первой финансовой помощью Сирии со стороны Саудовской Аравии с момента свержения в прошлом году режима Башара аль-Асада, правительству которого королевство решительно противостояло, пишет FT.
Глава Центрального банка Сирии и министр финансов впервые за более чем два десятилетия посетили на этой неделе заседания Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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