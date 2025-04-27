Саудовская Аравия и Катар договорились погасить долг Сирии Всемирному банку

Саудовская Аравия и Катар приняли решение полностью покрыть долг Сирии перед Всемирным банком на сумму 15 млн долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Financial Times.

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FT отмечает, что эта мера поможет пострадавшей от конфликта стране получить финансирование для послевоенного восстановления и выплаты зарплат в государственном секторе.

Финансирование в размере около 15 млн долларов станет первой финансовой помощью Сирии со стороны Саудовской Аравии с момента свержения в прошлом году режима Башара аль-Асада, правительству которого королевство решительно противостояло, пишет FT.

Глава Центрального банка Сирии и министр финансов впервые за более чем два десятилетия посетили на этой неделе заседания Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ДолгиВсемирный БанкМВФСирия

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