Саудовская Аравия и Катар договорились погасить долг Сирии Всемирному банку

FT отмечает, что эта мера поможет пострадавшей от конфликта стране получить финансирование для послевоенного восстановления и выплаты зарплат в государственном секторе.

Финансирование в размере около 15 млн долларов станет первой финансовой помощью Сирии со стороны Саудовской Аравии с момента свержения в прошлом году режима Башара аль-Асада, правительству которого королевство решительно противостояло, пишет FT.

Глава Центрального банка Сирии и министр финансов впервые за более чем два десятилетия посетили на этой неделе заседания Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».