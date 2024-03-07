Путин заявил, что люди в Донбассе ждали помощи России
7 марта 202400:38
Донбасс сам повернулся к России и ждал помощи от Москвы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление российского президента Владимира Путина.
По словам главы государства, РФ отвечая на запрос, встала на защиту своих людей. «Тем более, люди к нам повернулись и ждали этой помощи», – сказал Путин.
Ранее президент заявил о неизбежности духовного воссоединения русских и украинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru