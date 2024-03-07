Путин заявил, что люди в Донбассе ждали помощи России

Донбасс сам повернулся к России и ждал помощи от Москвы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление российского президента Владимира Путина.

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По словам главы государства, РФ отвечая на запрос, встала на защиту своих людей. «Тем более, люди к нам повернулись и ждали этой помощи», – сказал Путин.

Ранее президент заявил о неизбежности духовного воссоединения русских и украинцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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