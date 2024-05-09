Восемь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгород

«Четыре человека с осколочными ранениями различных частей тела... доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода... 11-летняя девочка с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Еще трем раненым оказали медицинскую помощь на месте, пишет Ura.ru.

Как отметил Гладков, при атаке зафиксировали прямые попадания в многоквартирные дома и автомобили. В Белгороде были повреждены 34 квартиры в 19 домах, один частный дом, 37 транспортных средств, отмечает телеканал «360». При этом в поселке Дубовое из-за ударов ВСУ пострадали четыре частных жилых дома и три автомобиля.

