Восемь человек пострадали при атаке ВСУ на Белгород
Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны украинских войск, пострадали восемь человек. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Четыре человека с осколочными ранениями различных частей тела... доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода... 11-летняя девочка с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Еще трем раненым оказали медицинскую помощь на месте, пишет Ura.ru.
Как отметил Гладков, при атаке зафиксировали прямые попадания в многоквартирные дома и автомобили. В Белгороде были повреждены 34 квартиры в 19 домах, один частный дом, 37 транспортных средств, отмечает телеканал «360». При этом в поселке Дубовое из-за ударов ВСУ пострадали четыре частных жилых дома и три автомобиля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru