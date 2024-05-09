Байден: Трамп не признает результаты выборов при поражении

Американский президент Джо Байден заявил телеканалу CNN, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать результаты предстоящих в ноябре выборов в том случае, если вновь потерпит поражение.

СМИ: Трамп назвал администрацию Байдена «гестаповской»

Глава государства отметил, что считает «опасным» такой сценарий.

Ранее Трамп заявил, что Байден пытается отобрать его бизнес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Юки Ивамура
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампДжо Байден

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