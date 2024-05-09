Байден: Трамп не признает результаты выборов при поражении
9 мая 202405:37
Американский президент Джо Байден заявил телеканалу CNN, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать результаты предстоящих в ноябре выборов в том случае, если вновь потерпит поражение.
Глава государства отметил, что считает «опасным» такой сценарий.
Ранее Трамп заявил, что Байден пытается отобрать его бизнес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru