В Исландии заработал крупнейший в мире «пылесос» для очищения атмосферы
В Исландии заработала самая крупная в мире установка, которая призвана очищать атмосферу, сообщает портал WRAL.
Завод высасывает из атмосферы загрязняющих веществ, вызывающие нагревание Земли. Он действует подобно гигантскому пылесосу. Установка «Маммонт» является второй, запущенной в стране швейцарской компанией Climeworks. Она в 10 раз крупнее своей предшественницы, «Касатки», которая заработала в 2021 году.
«Пылесос» работает по технологии прямого захвата воздуха и удалении углерода с помощью химических веществ. Полученный углерод будет закачиваться в землю, где он в ходе естественных процессов будет превращаться в камни. Энергией установка снабжается за счет геотермальных источников.
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