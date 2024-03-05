Билан посоветовал всем съездить в Донбасс
Певец Дима Билан посоветовал неравнодушным посетить Донбасс. Об этом артист рассказал в беседе с «МК».
Издание напомнило о недавней поездке исполнителя в новые регионы России. Билан посетил детский центр в Горловке, центр для бездомных животных, а также встретился с бойцами на передовой.
Артист рекомендовал корреспондентам самим съездить в Донбасс и «посмотреть, что и как там происходит».
«Так вы сделаете свое оценочное мнение. Я всем советую: съездите. И вы все увидите своими глазами», — подчеркнул Билан.
Ранее актер и певец Никита Джигурда посетил Донбасс, где пообщался с военными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru