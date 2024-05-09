Над Россией сбили 15 снарядов РСЗО «Вампир» и шесть дронов ВСУ

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью пятнадцать снарядов РСЗО «Вампир» и один дрон, над Брянской областью — два беспилотника. Кроме того, три БПЛА сбили над территорией Курской области.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Клинцовским районом региона были уничтожены два беспилотника ВСУ, напоминает Ura.ru.

