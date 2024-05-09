Над Россией сбили 15 снарядов РСЗО «Вампир» и шесть дронов ВСУ

Пятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и шесть беспилотников самолетного типа уничтожили за ночь над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

ПВО России уничтожила семь снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью пятнадцать снарядов РСЗО «Вампир» и один дрон, над Брянской областью — два беспилотника. Кроме того, три БПЛА сбили над территорией Курской области.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Клинцовским районом региона были уничтожены два беспилотника ВСУ, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры