Японский фигурист Сема Уно завершил карьеру
Японский фигурист, двукратный чемпион мира в одиночном катании, призер Олимпийских игр Сема Уно завершил спортивную карьеру. Об этом он сообщил в соцсетях.
«Я принял решение завершить карьеру. Я начал заниматься фигурным катанием в пять лет и продолжаю на протяжении 21 года», — написал спортсмен.
Уно поблагодарил всех, кто поддерживал его.
Фигурист в 2018 году завоевал серебряную медаль Олимпиады в одиночном катании, в 2022-м стал бронзовым призером Игр, а на командном турнире Олимпиады в Пекине получил серебро в составе сборной Японии. Кроме того, 26-летний Уно выигрывал чемпионат мира в 2022-м и 2023-м.
Ранее стало известно, что карьеру в спорте завершила олимпийская чемпионка по вольной борьбе россиянка Наталья Воробьева, пишет RT.
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