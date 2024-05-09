Японский фигурист Сема Уно завершил карьеру

«Я принял решение завершить карьеру. Я начал заниматься фигурным катанием в пять лет и продолжаю на протяжении 21 года», — написал спортсмен.

Уно поблагодарил всех, кто поддерживал его.

Фигурист в 2018 году завоевал серебряную медаль Олимпиады в одиночном катании, в 2022-м стал бронзовым призером Игр, а на командном турнире Олимпиады в Пекине получил серебро в составе сборной Японии. Кроме того, 26-летний Уно выигрывал чемпионат мира в 2022-м и 2023-м.

Ранее стало известно, что карьеру в спорте завершила олимпийская чемпионка по вольной борьбе россиянка Наталья Воробьева, пишет RT.

