США опасаются увеличения числа МБР в КНДР

Американские власти не могут точно оценить число межконтинентальных баллистических ракет на вооружении КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы североамериканского командования аэрокосмической обороны США Грегори Гийо.

В КНДР прошли первые учения по нанесению ядерного контрудара

По его словам, в Вашингтоне опасаются, что оно приближается к порогу американских оборонительных возможностей. Гийо не исключил, что новые ракеты, недавно испытанные в Северной Корее, могут быть в состоянии доставить ядерный боезаряд в любую точку на территории США.

Ранее сестра Ким Чен Ына заявила, что США и союзники репетируют ядерную войну против КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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