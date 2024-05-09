США опасаются увеличения числа МБР в КНДР
Американские власти не могут точно оценить число межконтинентальных баллистических ракет на вооружении КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы североамериканского командования аэрокосмической обороны США Грегори Гийо.
По его словам, в Вашингтоне опасаются, что оно приближается к порогу американских оборонительных возможностей. Гийо не исключил, что новые ракеты, недавно испытанные в Северной Корее, могут быть в состоянии доставить ядерный боезаряд в любую точку на территории США.
Ранее сестра Ким Чен Ына заявила, что США и союзники репетируют ядерную войну против КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru