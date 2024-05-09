Гонконгская Silver Basis подала иск о банкротстве завода «Москвич»

Гонконгская компания Silver Basis подала в Арбитражный суд Москвы иск о банкротстве «Москвича», при этом российское предприятие обжаловало взыскание средств, заявление китайской организации не подлежит принятию к производству. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из картотеки дел суда, иск Silver Basis был зарегистрирован 3 мая, пишет Ura.ru. В пресс-службе «Москвича» указали, что претензии относятся к периоду, когда завод был «Рено Россия» и принадлежал Renault.

«По ходатайству АО МАЗ "Москвич" судом кассационной инстанции приостановлено исполнение решения... о взыскании средств в пользу гонконгской компании, о чем ее представители были проинформированы», — подчеркнуло предприятие.

Производитель указал, что иск о признании «Москвича» банкротом «безоснователен и не подлежит принятию к производству суда». Завод выполняет требования перед партнерами и обязательства по закону, а претензии Silver Basis к предприятию — «манипуляция общественным мнением и не имеют обоснований».

«"Москвич" имеет устойчивое финансовое положение и никаких оснований для его банкротства не имеется», — добавили в организации.

