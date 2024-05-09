Хакеры разместили на украинских сайтах цитату Путина и поздравление с 9 мая
Российские хакеры взломали более ста украинских сайтов и разместили там поздравление с Днем Победы и цитату президента РФ Владимира Путина о братстве народов двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника хакерской группы «Килобайт V».
«Хакеры успешно поздравили учеников и студентов на сайтах учебных учреждений Украины с нашим общим праздником — Днем Победы», — отметил собеседник агентства.
Взлому подверглись ресурсы вузов, лицеев и других учебных заведений по всей Украине. При этом хакеры не мешали работе сайтов, а опубликовали на главных страницах коллаж с цитатой Путина о том, что россияне всегда считали украинцев братским народом: «Я и сейчас так думаю. И то, что происходит, - это, конечно, трагедия, наша общая трагедия! Но она не является результатом нашей политики».
Кроме того, на ресурсах появилось поздравление с 9 мая, в тексте которого развивается мысль об общей истории двух стран: «Наши деды бок о бок сражались с фашизмом, сегодня день нашей общей победы».
Ранее хакеры взломали аккаунты ряда ведущих украинских СМИ в соцсетях, разместив сообщения о гибели 1,5 тысячи солдат ВСУ и разгроме элитных подразделений в Авдеевке, напоминает телеканал «360».
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