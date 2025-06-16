Путин выразил Турции признательность за содействие в переговорах РФ и Украины

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил признательность Турции за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам.

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Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер отметил, что Москва строго выполняет договорённости по итогам встречи 2 июня в Стамбуле.

«В том числе по передаче тел погибших военнослужащих и обмену военнопленными», - говорится в сообщении.

Ранее в канцелярии Эрдогана заявили, что турецкий лидер по телефону обсудил с Путиным ирано-израильский конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Казаков
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