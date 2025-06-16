Путин выразил Турции признательность за содействие в переговорах РФ и Украины
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил признательность Турции за организационное содействие прямым российско-украинским переговорам.
Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер отметил, что Москва строго выполняет договорённости по итогам встречи 2 июня в Стамбуле.
«В том числе по передаче тел погибших военнослужащих и обмену военнопленными», - говорится в сообщении.
Ранее в канцелярии Эрдогана заявили, что турецкий лидер по телефону обсудил с Путиным ирано-израильский конфликт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин выразил Турции признательность за содействие в переговорах РФ и Украины
- Эрдоган и Путин по телефону обсудили конфликт Израиля и Ирана
- Мединский: Россия передала Украине 6 060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ
- В Госдуме потребовали проверить действия силовиков по делу редактора Ura.ru
- Гоша Куценко снялся в фильме «Король и Шут. Навсегда»
- Путин в пятницу выступит на пленарном заседании ПМЭФ
- В ОАЭ запустили вывозные рейсы для российских граждан
- Армия России ударила по предприятию ВПК Украины и учебному центру ВСУ
- Опрос: Россияне плачут в разы реже американцев
- СМИ: Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru