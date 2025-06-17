Песков: Пока нет понимания сроков следующего раунда переговоров РФ и Украины
Москвой проделана значительная работа по выполнению достигнутх на переговорах в Стамбуле договорённостей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Россия в полном объёме выполнила данные ею обещания, согласованные в Турции.
«В ближайшие дни наступит черёд выхода на понимания возможных сроков продолжения этой работы», — заключил представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что Москва строго выполняет договорённости по итогам встречи 2 июня в Стамбуле, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов
- Госдума ужесточила правила выдачи подросткам банковских карт
- Песков: Пока нет понимания сроков следующего раунда переговоров РФ и Украины
- КНДР поможет России в разминировании и восстановлении Курской области
- Мантуров опроверг информацию о возвращени Hyundai и Toyota
- Верховный суд ликвидировал партию «Гражданская инициатива»
- Россияне потратили более 350 млн рублей на концерты за праздники
- Актер Дюжев назвал бессмысленным создание ремейков «Бригады» и «Жмурок»
- Фетисов: Россия уже не очень-то хоккейная держава
- СМИ: Трамп заявил, что не настроен на переговоры с Ираном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru