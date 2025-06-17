Песков: Пока нет понимания сроков следующего раунда переговоров РФ и Украины

Москвой проделана значительная работа по выполнению достигнутх на переговорах в Стамбуле договорённостей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, Россия в полном объёме выполнила данные ею обещания, согласованные в Турции.

«В ближайшие дни наступит черёд выхода на понимания возможных сроков продолжения этой работы», — заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что Москва строго выполняет договорённости по итогам встречи 2 июня в Стамбуле, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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