Путин заявил, что давление на «Газпром» ухудшает ситуацию в мировой энергетике

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в энергетической сфере в мире ухудшается из-за нерыночных и грубых мер, сообщает ТАСС.

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На совещании по поддержке агропромышленного комплекса (АПК) он отметил, что положение ухудшает, в том числе, административное давление на российский «Газпром» в некоторых европейских странах.

«Мы наблюдаем очередную попытку наших партнёров переложить свои собственные ошибки на Россию и решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счёт», - указал он.

Ранее российская компания «Газпром» прекратила отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище Германии «Реден».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСГазпромЭнергетикаВладимир Путин
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