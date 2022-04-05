Путин заявил, что давление на «Газпром» ухудшает ситуацию в мировой энергетике

На совещании по поддержке агропромышленного комплекса (АПК) он отметил, что положение ухудшает, в том числе, административное давление на российский «Газпром» в некоторых европейских странах.

«Мы наблюдаем очередную попытку наших партнёров переложить свои собственные ошибки на Россию и решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счёт», - указал он.

Ранее российская компания «Газпром» прекратила отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище Германии «Реден».