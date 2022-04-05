«Газпром» остановил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии

Российская компания «Газпром» прекратила отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище Германии «Реден». Об этом сообщает информационное агентство EADaily.

По данным оператора Astora, все работы в хранилище были остановлены 1 апреля в 7:00 часов. До этого в «Редене» отбирали топливо и подавали его в газотранспортную систему страны.

4 апреля запасы активного газа там составляли более 20 миллионов кубометров в сутки, в то время как запасы крупнейшего немецкого газового хранилища могут достигать 3,9 миллиардов кубометров.

При этом в двух других хранилищах, которыми управляет Astora, работа еще продолжается. Так, утром 5 апреля в немецком «Йемгуме» и австрийском «Хайдахе» прошли закачка и отбор газа. Запасы в этих хранилищах также минимальны.

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31 марта «Газпром» вышел из немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех ее активов, в том числе из Gazprom Marketing & Trading Ltd. Такое решение было принято в результате появления информации об обысках в компании, которые проводили немецкие должностные лица по делу о злоупотреблении монопольным положением.

4 апреля Германия передала дочернюю компанию «Газпрома» Gazprom Germania GmbH под управление Федерального сетевого агентства страны (BNetzA).

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЭнергетикаГазГерманияРоссияГазпром
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