«Газпром» остановил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии
Российская компания «Газпром» прекратила отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище Германии «Реден». Об этом сообщает информационное агентство EADaily.
По данным оператора Astora, все работы в хранилище были остановлены 1 апреля в 7:00 часов. До этого в «Редене» отбирали топливо и подавали его в газотранспортную систему страны.
4 апреля запасы активного газа там составляли более 20 миллионов кубометров в сутки, в то время как запасы крупнейшего немецкого газового хранилища могут достигать 3,9 миллиардов кубометров.
При этом в двух других хранилищах, которыми управляет Astora, работа еще продолжается. Так, утром 5 апреля в немецком «Йемгуме» и австрийском «Хайдахе» прошли закачка и отбор газа. Запасы в этих хранилищах также минимальны.
31 марта «Газпром» вышел из немецкой компании Gazprom Germania GmbH и всех ее активов, в том числе из Gazprom Marketing & Trading Ltd. Такое решение было принято в результате появления информации об обысках в компании, которые проводили немецкие должностные лица по делу о злоупотреблении монопольным положением.
4 апреля Германия передала дочернюю компанию «Газпрома» Gazprom Germania GmbH под управление Федерального сетевого агентства страны (BNetzA).
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