«Газпром» остановил отбор и закачку газа в крупнейшем хранилище Германии

Российская компания «Газпром» прекратила отбор и закачку газа в крупнейшем подземном хранилище Германии «Реден». Об этом сообщает информационное агентство EADaily.

По данным оператора Astora, все работы в хранилище были остановлены 1 апреля в 7:00 часов. До этого в «Редене» отбирали топливо и подавали его в газотранспортную систему страны.

4 апреля запасы активного газа там составляли более 20 миллионов кубометров в сутки, в то время как запасы крупнейшего немецкого газового хранилища могут достигать 3,9 миллиардов кубометров.

При этом в двух других хранилищах, которыми управляет Astora, работа еще продолжается. Так, утром 5 апреля в немецком «Йемгуме» и австрийском «Хайдахе» прошли закачка и отбор газа. Запасы в этих хранилищах также минимальны.