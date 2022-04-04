Транзит «Газпрома» через Украину остаётся на максимуме из-за погоды в Европе

Загрузка украинского транзитного газопровода из России в Европу остаётся по-прежнему на максимальном уровне, предусмотренным долгосрочным контрактом с ПАО «Газпром» - 40 миллиардов кубических метров в год, или 109 миллионов кубометров в сутки. По информации «Оператора газо-транспортной системы Украины», номинация на понедельник, 4 апреля составляет 108,3 миллиона кубометров, заявка на 3 апреля была 108,4 млн куб. м.

Максимальная загрузка объяснятся погодными условиями. Температура воздуха в начале апреля оказалась в Европе вблизи минимальных отметок для этого времени за последние годы. После бурного потепления в конце марта минувшая неделя (28 марта - 3 апреля) оказалась на 7 °C ниже предыдущей. Исходя из прогнозов синоптиков, на этой семидневке сохранятся такие же невысокие значения.

При этом плохая погода в европейских странах позволила улучшить ситуацию с выработкой электроэнергии за счет ветра. Если в начале прошлой недели ветроэлектростанции обеспечивали только 10% выработки электроэнергии по Евросоюзу, то в конце недели показатель составил вдвое больше - около 20%, информирует ассоциация WindEurope.

Между тем, физический поток голубого топлива по газопроводу «Ямал-Европа» (транспортирует газ через Белоруссию и Польшу в Германию) на входе в ГТС ФРГ вечером 3 апреля остановился. Большую часть времени в воскресенье польско-германский отрезок трубопровода функционировал в реверсном режиме. Ночью произошла остановка в связи с появлением повышенной заявки в прямую прокачку (аверс). Дело в том, что заявки в оба направления компенсировали друг друга.

