Зеленский не намерен отказываться от переговоров

«Мы не хотим терять возможности, если они у нас есть, дипломатического решения», — отметил глава государства.

На вопрос, достаточно ли страны Запада поставляют Украине вооружений, Зеленский ответил отрицательно. «Конечно, этого недостаточно», — указал он.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина собирается продолжить переговоры с российской стороной в связи с тем, что они являются единственным выходом из сложившейся ситуации.

