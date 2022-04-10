Зеленский не намерен отказываться от переговоров

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил Associated Press, что власти страны не хотят терять возможности дипломатического решения ситуации.

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«Мы не хотим терять возможности, если они у нас есть, дипломатического решения», — отметил глава государства.

На вопрос, достаточно ли страны Запада поставляют Украине вооружений, Зеленский ответил отрицательно. «Конечно, этого недостаточно», — указал он.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина собирается продолжить переговоры с российской стороной в связи с тем, что они являются единственным выходом из сложившейся ситуации.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаВладимир Зеленский
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