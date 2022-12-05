Путин запретил митинги у церквей и вокзалов

До этого времени митинги было запрещено проводить лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.

В законе также предусматривается, что каждый регион сможет дополнительно вводить собственные запреты мест собраний, митингов и демонстраций.

Госдума 24 ноября приняла в третьем чтении поправки в закон об иноагентах, согласно которым граждане, получившие в России соответствующий статус, не смогут выступать организаторами публичных мероприятий.

