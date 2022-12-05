Путин запретил митинги у церквей и вокзалов
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который расширяет перечень мест, где запрещено проведение собраний, митингов, шествий и демонстраций. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь, согласно закону, нельзя будет проводить митинги в зданиях органов публичной власти и на прилегающих к ним территориях, аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, в зданиях и на территории вузов, школ и больниц, а также возле церквей.
До этого времени митинги было запрещено проводить лишь у зданий резиденций президента, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.
В законе также предусматривается, что каждый регион сможет дополнительно вводить собственные запреты мест собраний, митингов и демонстраций.
Госдума 24 ноября приняла в третьем чтении поправки в закон об иноагентах, согласно которым граждане, получившие в России соответствующий статус, не смогут выступать организаторами публичных мероприятий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru