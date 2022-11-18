МВД взыскало с Ройзмана полмиллиона рублей за свою работу на митинге в Екатеринбурге

ГУ МВД Свердловской области через суд взыскало 565 тысяч рублей с бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и еще четырех граждан за свою работу на несанкционированной акции в январе 2021 года. Октябрьский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск полиции в полном объеме. Стороны ответчиков собираются обжаловать решение, передает ТАСС.

Адвокат: Ройзману разрешили выезжать из Екатеринбурга

Во время судебного заседания представитель МВД пояснил, что сумма иска сложилась из нескольких параметров. Он сообщил, что для охраны правопорядка на митингах были привлечены 1527 сотрудников полиции, а также был задействован служебный транспорт. В целом сумма компенсации сотрудникам правопорядка составила 499,2 тыс. рублей. Еще 65,9 тыс. руб. МВД израсходовало на бензин. МВД утверждает, что ответчики должны возместить расходы на охрану митинга, так как были его организаторами: якобы люди вышли на протестную акцию, увидев информацию о ней в их соцсетях.

По данным Министерства общественной безопасности региона, на несогласованную акцию в Екатеринбурге 31 января 2021 года вышли 2,3 тыс. человек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Акция ПротестаШтрафыЕвгений Ройзман
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры