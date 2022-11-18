МВД взыскало с Ройзмана полмиллиона рублей за свою работу на митинге в Екатеринбурге

Во время судебного заседания представитель МВД пояснил, что сумма иска сложилась из нескольких параметров. Он сообщил, что для охраны правопорядка на митингах были привлечены 1527 сотрудников полиции, а также был задействован служебный транспорт. В целом сумма компенсации сотрудникам правопорядка составила 499,2 тыс. рублей. Еще 65,9 тыс. руб. МВД израсходовало на бензин. МВД утверждает, что ответчики должны возместить расходы на охрану митинга, так как были его организаторами: якобы люди вышли на протестную акцию, увидев информацию о ней в их соцсетях.

По данным Министерства общественной безопасности региона, на несогласованную акцию в Екатеринбурге 31 января 2021 года вышли 2,3 тыс. человек.

