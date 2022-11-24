Депутаты запретили иноагентам служить в МВД и проводить митинги
Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон об иноагентах, согласно которым граждане, получившие в России соответствующий стату, не смогут выступать организаторами публичных мероприятий, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Также иноагенты не смогут вести преподавательскую деятельность. Запрещена просветительская деятельность в отношении несовершеннолетних и распространение среди них информационной продукции, произведенной иноагентом - печатные материалы нужно будет маркировать «18+», а продавать их разрешат только в запечатанной непрозрачной упаковке.
Кроме того, иноагентам будет запрещено работать на государственной и муниципальной службе, в органах внутренних дел, они не могут быть участниками госзакупок и членами избирательных комиссий с правом решающего голоса. При этом получение статуса иноагента будет основанием для увольнения из ФСБ, СК, СВР, ФСИН, а также органов таможни, внутренних дел, противопожарной службы.
Министерству юстиции поправки дают право получать информацию по операциям, счетам и вкладам любых физических и юридических лиц при наличии признаков нарушения закона об иноагентах, а также по операциям, счетам и вкладам уже признанных иноагентами, в том числе сведения о банковских счетах иноагентов от налоговой службы.
Ранее Минюст РФ обновил реестр физлиц-иноагентов, включив в него журналистку Ирину Шихман, блогера Михаила Светова и рэпера Ивана Алексеева (Noize MC), сообщает RT.
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