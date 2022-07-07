Путин: западные страны проиграли с начала спецоперации России на Украине
Западные страны «проиграли» с самого начала специальной военной операции России на Украине. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями фракций Госдумы.
По его словам, их попытки навязать миру «тоталитарный либерализм» провалились.
Кроме того, президент отметил, что США и их сателлиты пытались не просто побольнее ударить по российской экономике, их целью было посеять раздор и смуту в российском обществе, деморализовать людей.
«Но и тут они просчитались — ничего не вышло, и, уверен, не выйдет», — подчеркнул Путин.
Ранее Путин рассказал, сколько долларов напечатали США за два года.
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