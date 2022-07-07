Путин прокомментировал отъезд IT-специалистов в другие страны
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нет ничего удивительного и необычного в том, что некоторые специалисты уезжают из России, сообщает ТАСС.
Комментируя реплику об отъезде из России некоторых IT-специалистов он объяснил это тем, что «кто-то напуган, кто-то сомневается в том, что здесь можно будет эффективно работать».
На встрече с победителями четвертого сезона конкурса «Лидеры России» глава государства отметил, что жить в соседних странах тоже хорошо, однако дома - лучше.
«Поэтому кто-то поехал. Мы никому не препятствуем. Многие вернулись, потому что одно дело - жить в Москве, в Петербурге либо, не знаю, в Саратове и Ханты-Мансийске, а другое дело - у наших соседей. Там тоже хорошо, но дома лучше», - подчеркнул Путин.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о запуске в России программы льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов, пишет журнал «Профиль».
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