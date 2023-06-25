Путин занимается спецоперацией с утра до вечера
Президент России Владимир Путин рассказал, что постоянно держит вопросы проведения спецоперации на контроле. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».
Глава государства уделяет первостепенное внимание ходу СВО.
«С этого начинается день и этим заканчивается», - ответил Путин журналисту Павлу Зарубину.
По словам президента, в последнее время он достаточно поздно ложится, поэтому доклад ему могут направить и в три часа ночи. При этом Владимир Путин всегда остается на связи.
«Конечно, я всегда должен быть на связи. Так и происходит. Всегда, связь со мной всегда. Рядом», - цитирует его ТАСС.
Ранее Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в переговорах с Пригожиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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