Путин занимается спецоперацией с утра до вечера

Президент России Владимир Путин рассказал, что постоянно держит вопросы проведения спецоперации на контроле. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Путин заявил, что вся Россия поддерживает участников спецоперации

Глава государства уделяет первостепенное внимание ходу СВО.

«С этого начинается день и этим заканчивается», - ответил Путин журналисту Павлу Зарубину.

По словам президента, в последнее время он достаточно поздно ложится, поэтому доклад ему могут направить и в три часа ночи. При этом Владимир Путин всегда остается на связи.

«Конечно, я всегда должен быть на связи. Так и происходит. Всегда, связь со мной всегда. Рядом», - цитирует его ТАСС.

Ранее Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в переговорах с Пригожиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: Сайт Кремля
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