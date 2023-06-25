Путин занимается спецоперацией с утра до вечера

Глава государства уделяет первостепенное внимание ходу СВО.

«С этого начинается день и этим заканчивается», - ответил Путин журналисту Павлу Зарубину.



По словам президента, в последнее время он достаточно поздно ложится, поэтому доклад ему могут направить и в три часа ночи. При этом Владимир Путин всегда остается на связи.

«Конечно, я всегда должен быть на связи. Так и происходит. Всегда, связь со мной всегда. Рядом», - цитирует его ТАСС.

Ранее Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в переговорах с Пригожиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





