Путин заявил, что вся Россия поддерживает участников спецоперации

На встрече с выпускниками высших военных учебных заведений он указал, что российские военнослужащие защищают право страны на суверенное развитие, а также выбор, сделанный жителями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Вся Россия, весь наш многонациональный народ поддерживает наших доблестных воинов, гордится верными сынами и дочерями Родины», - заключил глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вмешательство стран НАТО не может повлиять на общий исход событий - Россия продолжит спецоперацию и добьётся своих целей, сообщает RT.

