Путин заявил, что вся Россия поддерживает участников спецоперации

Президент РФ Владимир Путин заявил, что солдаты и офицеры российских Вооруженных сил в ходе специальной военной операции на Украине отстаивают территориальную целостность России и её суверенитет, сообщает РИА Новости.

Путин заявил, что цели спецоперации меняются в соответствии с текущей ситуацией

На встрече с выпускниками высших военных учебных заведений он указал, что российские военнослужащие защищают право страны на суверенное развитие, а также выбор, сделанный жителями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Вся Россия, весь наш многонациональный народ поддерживает наших доблестных воинов, гордится верными сынами и дочерями Родины», - заключил глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вмешательство стран НАТО не может повлиять на общий исход событий - Россия продолжит спецоперацию и добьётся своих целей, сообщает RT.

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ФОТО: Сайт Кремля
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