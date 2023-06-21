Путин заявил, что вся Россия поддерживает участников спецоперации
Президент РФ Владимир Путин заявил, что солдаты и офицеры российских Вооруженных сил в ходе специальной военной операции на Украине отстаивают территориальную целостность России и её суверенитет, сообщает РИА Новости.
На встрече с выпускниками высших военных учебных заведений он указал, что российские военнослужащие защищают право страны на суверенное развитие, а также выбор, сделанный жителями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
«Вся Россия, весь наш многонациональный народ поддерживает наших доблестных воинов, гордится верными сынами и дочерями Родины», - заключил глава государства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вмешательство стран НАТО не может повлиять на общий исход событий - Россия продолжит спецоперацию и добьётся своих целей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru