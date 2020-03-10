Путин выступил против снятия лимита на президентские сроки
Президент России Владимир Путин выступил против идеи о снятии ограничений на число президентских сроков. Об этом глава государства заявил в ходе своего сегодняшнего выступления в Госдуме.
Отдельно Путин высказался против инициативы о передаче широких полномочий Госсовету. По его словам, такой шаг может привести к расколу в стране и обществе.
В то же время президент заявил, что инициатива об обнулении президентских сроков может быть принята только в том случае, если эту поправку примет Федеральное собрание, а затем свое положительное заключение даст Конституционный суд.
Таким образом, Владимир Путин может принять участие в президентских кампаниях 2024 и 2030 годов.
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