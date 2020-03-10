Путин назвал условие обнуления своих сроков

«В принципе, этот вариант (обнуления полномочий главы государства – НСН) был бы возможен, но при одном условии – если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона», - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что его позиция продиктована тем, что речь идет не о принятии новой Конституции, а внесении в нее значимых поправок.

«Еще раз подчеркну: в целом менять саму Конституцию, которая своего потенциала далеко не исчерпала, а напротив, доказала свою эффективность, считаю нецелесообразным даже для решения вопроса о президентской власти.

Ранее с предложением обнулить президентские сроки Путина в связи с принятием изменений в Конституцию выступила депутат Госдумы Валентина Терешкова. В качестве альтернативного варианта она предложила зафиксировать норму о том, что любой человек может избираться президентом РФ неограниченное количество раз.

