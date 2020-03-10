Путин не поддержал досрочные выборы в Госдуму
Президент РФ Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в нижнюю палату парламента.
«Я не вижу смысла в досрочных выборах в Госдуму», - заявил он.
Российский лидер пояснил, что если россияне придут на референдум по Конституции, они подтвердят полномочия депутатов и вопрос будет закрыт.
C предложением о досрочных выборах во вторник на пленарном заседании ранее выступили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Александр Карелин.
Ранее политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН назвал логичным проведение досрочных выборов в парламент.
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