Путин не поддержал досрочные выборы в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в нижнюю палату парламента.

«Я не вижу смысла в досрочных выборах в Госдуму», - заявил он.

Российский лидер пояснил, что если россияне придут на референдум по Конституции, они подтвердят полномочия депутатов и вопрос будет закрыт.

C предложением о досрочных выборах во вторник на пленарном заседании ранее выступили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и депутат Александр Карелин.

Ранее политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН назвал логичным проведение досрочных выборов в парламент.



