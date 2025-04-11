Путин встретится со спецпосланником США Уиткоффом в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин встретится в пятницу, 11 апреля, со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, возможно, будет подниматься тема встречи Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Стороны обсудят украинское урегулирование, это хорошая возможность передать позицию Кремля Трампу.
Сегодня утром Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, в этом городе Путин в пятницу проводит совещание по развитию ВМФ.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и спецпосланник Трампа уже провели встречу в Петербурге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru