Путин встретится со спецпосланником США Уиткоффом в Петербурге

Сегодня утром Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, в этом городе Путин в пятницу проводит совещание по развитию ВМФ.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и спецпосланник Трампа уже провели встречу в Петербурге.



