Путин встретится со спецпосланником США Уиткоффом в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин встретится в пятницу, 11 апреля, со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, возможно, будет подниматься тема встречи Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Стороны обсудят украинское урегулирование, это хорошая возможность передать позицию Кремля Трампу.

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Сегодня утром Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург, в этом городе Путин в пятницу проводит совещание по развитию ВМФ.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и спецпосланник Трампа уже провели встречу в Петербурге.


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ФОТО: AP / ТАСС
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