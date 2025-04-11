Россия предложила США снять санкции с «Аэрофлота»
Россия предложила США снять санкции с «Аэрофлота» в контексте обсуждения возобновления прямого авиасообщения между двумя странами. Об этом сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц Содружества Независимых Государств.
По его словам, выведение авиаперевозчика из-под санкций должно стать следствием восстановления авиасообщения между РФ и США.
Ответа со стороны Вашингтона по этому поводу пока не поступало, сказал российский министр.
Лавров добавил, что для России очевидно, что у США, в отличие от Европы, есть желание понять первопричины конфликта на Украине.
На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что в настоящее время Москва и Вашингтон ведут работу по восстановлению прямого авиасообщения между США и Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru