Россия предложила США снять санкции с «Аэрофлота»

Ответа со стороны Вашингтона по этому поводу пока не поступало, сказал российский министр.

Лавров добавил, что для России очевидно, что у США, в отличие от Европы, есть желание понять первопричины конфликта на Украине.

На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что в настоящее время Москва и Вашингтон ведут работу по восстановлению прямого авиасообщения между США и Россией.

