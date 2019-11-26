Путин встретился с акционерами «Яндекса»
Президент России Владимир Путин заявил, что несколько дней назад у него была встреча с акционерами «Яндекса», сообщает РИА Новости. Что именно обсуждалось на встрече, российский лидер не уточнил.
Он отметил, что у отечественной компании есть масштабные и интересные проекты, которые ведутся совместно с зарубежными партнёрами.
«Наше конкурентное преимущество — в математике», — отметил Путин.
Ранее НСН писала, что компания меняет структуру управления. «Яндекс» сообщил о своем решении создать Фонд общественных интересов. На официальном сайте компании уточнялось, что ему будет принадлежать часть управленческих функций.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- «Гуманитарную помощь» в виде унитазов доставили к посольству Украины в Москве
- Путин отменил пособия для мам и студентов в 50 рублей
- Больше половины российской молодежи мечтает об эмиграции
- Путин встретился с акционерами «Яндекса»
- Сенцов призвал вернуть Украине ядерное оружие