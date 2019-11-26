Путин встретился с акционерами «Яндекса»

Президент России Владимир Путин заявил, что несколько дней назад у него была встреча с акционерами «Яндекса», сообщает РИА Новости. Что именно обсуждалось на встрече, российский лидер не уточнил.

Он отметил, что у отечественной компании есть масштабные и интересные проекты, которые ведутся совместно с зарубежными партнёрами.

«Наше конкурентное преимущество — в математике», — отметил Путин.