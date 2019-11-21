Российский софт за место на полке

В качестве примеров «технически сложных» товаров, подпадающих под действие документа, указаны, в частности, смартфоны, компьютеры, смарт-телевизоры. Законопроект, принятый Госдумой в третьем, окончательном чтении, запрещает продажу таких изделий без предустановленного российского программного обеспечения. В пояснительной записке говорится, что закон призван облегчить жизнь россиян, которым при покупке новой электроники не придется искать и скачивать программное обеспечение, ориентированное на русскоязычных пользователей – оно будет предустановлено еще до поступления в магазин. По мысли авторов законопроекта, предустановленный российский софт «повышает ценность товара для потребителя». Кроме того, законопроект обеспечит защиту интересов российских интернет-компаний, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий. Законопроект предоставляет российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей, - указывают законодатели. За нарушение закона предусмотрены штрафы: от ста тысяч рублей для физических лиц до миллиона - для юридических. После одобрения Совфедом и подписания президентом закон должен вступить в силу 1 июля 2020 года.

По меньшей мере одно вероятное последствие закона о предустановке российского ПО назвал в эфире НСН аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин: уход с российского рынка продукции компании Apple. По его мнению, американская фирма не согласится с этими требованиями, так как существует риск, что вслед за Россией по аналогичному пути пойдут и другие страны. И назвал главного выгодоприобретателя этого решения:

«Предустановки дают конвертацию в пользователей. Это забота о предустановках "Яндекса". Надо сказать нидерландской компании "Яндекс" "спасибо", что этот законопроект появился на свет», - заметил Муртазин.

Принятый законопроект не определяет, какие именно устройства подпадут под его действие. Определением перечня товаров, а также порядком составления и ведения списка российских программ и порядком их предустановки, займется правительство. Между тем, еще более года назад Федеральная антимонопольная служба опубликовала «дорожную карту» по развитию конкуренции в сфере IT, в которой было предусмотрено создание концепции предустановки отечественных приложений. Как напоминает РБК, концепция предполагала, что производителей гаджетов, которые ввозятся в Россию, обяжут предустанавливать отечественные приложения в категориях «поиск», «мессенджер», «карты» и «антивирус». Против инициативы выступали производители электроники, за – Mail.Ru Group, «Лаборатория Касперского», мобильные операторы из числа «большой тройки», а также объединение компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт».

