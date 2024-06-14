Путин назвал условия для переговоров с Украиной

На встрече с руководством российского МИД он уточнил, что украинские войска должны покинуть территории указанных регионов «в пределах административных границ на момент их вхождения в Украину».

Путин подчеркнул, что только в этом случае Россия готова начать переговоры.

«Как только Украина начнет реальный вывод войск из этих регионов и обяжется не вступать в НАТО, Россия прекратит огонь и будет готова к переговорам», - сказал российский лидер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о невозможности проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

