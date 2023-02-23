Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Володин сделал особое поздравление с 23 февраля

В День защитника Отечества российский лидер традионно почтил память павших воинов.

Ранее Путин поздравил граждан, ветеранов войны и участников специальной военной операции с Днем защитника Отечества. Глава государства отметил, что праздник символизирует «героическую историю армии и флота» и «нерушимую связь» всех поколений защитников Родины. По словам Путина, новое поколение военных приумножает ратные традиции своих предков.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:День Защитника ОтечестваВладимир Путин
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