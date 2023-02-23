Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
Президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В День защитника Отечества российский лидер традионно почтил память павших воинов.
Ранее Путин поздравил граждан, ветеранов войны и участников специальной военной операции с Днем защитника Отечества. Глава государства отметил, что праздник символизирует «героическую историю армии и флота» и «нерушимую связь» всех поколений защитников Родины. По словам Путина, новое поколение военных приумножает ратные традиции своих предков.
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