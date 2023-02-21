Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке участия в ДСНВ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке участия РФ в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В ООН призвали Россию и США немедленно возобновить выполнение ДСНВ

О внесении проекта сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, парламентарии рассмотрят инициативу в среду, 22 февраля.

О приостановке участия РФ в договоре глава государства заявил в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля. Президент назвал решение временным.

Москва приостанавливает участие в ДСНВ из-за требований США и других стран к инспекциям российских объектов, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россия может вернуться к исполнению договора, но для этого необходима политическая воля США, сообщили ранее в МИД. Во внешнеполитическом ведомстве призвали Вашингтон к деэскалации и созданию условий для полноценного функционирования ДСНВ, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:ГосдумаВладимир Путин
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