Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке участия в ДСНВ

О внесении проекта сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, парламентарии рассмотрят инициативу в среду, 22 февраля.

О приостановке участия РФ в договоре глава государства заявил в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля. Президент назвал решение временным.

Москва приостанавливает участие в ДСНВ из-за требований США и других стран к инспекциям российских объектов, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Россия может вернуться к исполнению договора, но для этого необходима политическая воля США, сообщили ранее в МИД. Во внешнеполитическом ведомстве призвали Вашингтон к деэскалации и созданию условий для полноценного функционирования ДСНВ, передает НСН.

