Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке участия в ДСНВ
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке участия РФ в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
О внесении проекта сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. По его словам, парламентарии рассмотрят инициативу в среду, 22 февраля.
О приостановке участия РФ в договоре глава государства заявил в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля. Президент назвал решение временным.
Москва приостанавливает участие в ДСНВ из-за требований США и других стран к инспекциям российских объектов, объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россия может вернуться к исполнению договора, но для этого необходима политическая воля США, сообщили ранее в МИД. Во внешнеполитическом ведомстве призвали Вашингтон к деэскалации и созданию условий для полноценного функционирования ДСНВ, передает НСН.
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