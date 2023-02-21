Песков: Россия должна быть уверена, что ядерный паритет продолжает соблюдаться

Он напомнил, что Владимир Путин говорил именно о приостановке, а не отказе России от участия в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

По его словам, причиной такого решения стали требования США и других стран в плане инспекций, которые, по словам главы государства, «неосуществимы в условиях сегодняшней конфронтации», а также с учётом желания НАТО «быть частью соглашения».

«Мы должны учитывать и ядерный потенциал Германии и Франции, что также очень важно. Основная цель президента и нашей страны - убедиться в обеспечении продолжения этого ядерного паритета», - заключил представитель Кремля.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сожалеет о выходе России из ДСНВ и призвал Москву пересмотреть свое решение, так как в противном случае вся международная архитектура контроля над вооружениями будет ликвидирована, сообщает НСН.