Песков: Россия должна быть уверена, что ядерный паритет продолжает соблюдаться
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основная цель России - убедиться в том, что ядерный паритет продолжает соблюдаться, сообщает RT.
Он напомнил, что Владимир Путин говорил именно о приостановке, а не отказе России от участия в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
По его словам, причиной такого решения стали требования США и других стран в плане инспекций, которые, по словам главы государства, «неосуществимы в условиях сегодняшней конфронтации», а также с учётом желания НАТО «быть частью соглашения».
«Мы должны учитывать и ядерный потенциал Германии и Франции, что также очень важно. Основная цель президента и нашей страны - убедиться в обеспечении продолжения этого ядерного паритета», - заключил представитель Кремля.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сожалеет о выходе России из ДСНВ и призвал Москву пересмотреть свое решение, так как в противном случае вся международная архитектура контроля над вооружениями будет ликвидирована, сообщает НСН.
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