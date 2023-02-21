МИД назвал условия для возвращения России к ДСНВ
Решение Москвы о приостановке действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может быть обратимо, заявили в МИД России.
Во внешнеполитическом ведомстве призвали США проявить политическую волю, предпринять усилия для деэскалации и создать условия для полноценного функционирования договора.
«До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены», - подчеркнули в МИД РФ.
О приостановке участия России в ДСНВ в послании Федеральному собранию 21 февраля заявил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что решение временное, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- МИД России: Ведение дел с США в обычном режиме больше невозможно
- Турчак рассказал о главной мысли в послании Путина
- В шоу «Голос» появится новое правило
- В «Автодоре» не планируют автоматически повышать стоимость платных трасс
- Байден пообещал Украине тяжелые дни
- МИД назвал условия для возвращения России к ДСНВ
- Байден: Запад не стремится уничтожить Россию
- «Как низко пало наше государство»: американцы оценили слова Путина о Западе
- В ООН призвали Россию и США немедленно возобновить выполнение ДСНВ
- МВФ: Украина не сможет обходиться без внешнего финансирования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru