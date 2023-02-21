МИД назвал условия для возвращения России к ДСНВ

Решение Москвы о приостановке действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может быть обратимо, заявили в МИД России.

В ООН призвали Россию и США немедленно возобновить выполнение ДСНВ

Во внешнеполитическом ведомстве призвали США проявить политическую волю, предпринять усилия для деэскалации и создать условия для полноценного функционирования договора.

«До тех пор любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены», - подчеркнули в МИД РФ.

О приостановке участия России в ДСНВ в послании Федеральному собранию 21 февраля заявил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что решение временное, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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